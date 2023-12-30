دوللي بارتون تحقق أمنية رجل يحتضر.. وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - علمت الفنانة العالمية دولي بارتون برغبة رجل يحتضر في مقابلتها، فحققت له رغبته في زمن عيد الميلاد.



وفي التفاصيل، نشأ ليغراند غولد، المقيم في ولاية يوتا الأميركية، في ولاية تينيسي تمامًا مثل بارتون، وكان من أشد المعجبين بالمغنية العالمية طوال حياته.

تم تشخيص إصابة غولد بسرطان القوقون والمستقيم في عام 2019، فقام هو وزوجته، أليس غولد، بإعداد قائمة تضم 11 شيئاً أراد القيام بها قبل وفاته، وكان "اللقاء مع دوللي بارتون" من بين هذه الرغبات.

وقال ليغراند في لقاء تلفزيوني: "فكرت، حسنًا، لن يحدث هذا أبدًا".

وكان غولد قد أُخبر في وقت سابق من هذا الشهر، أن مرض السرطان "ينتشر" وأن العلاج الكيميائي "لم يعد فعالاً"، ما يعني أنه لم يتبق لديه الكثير من الوقت للقيام بكل رغباته في قائمته.

وبعد أن علمت بارتون برغبته في مقابلتها، اتصلت بعائلته في صباح يوم الجمعة الماضي. وسجلت زوجته المكالمة التي بدأت عندما سألت بارتون المعجب المريض عن شعوره وشكرته على كونه "معجبًا مخلصًا".