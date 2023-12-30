محمد هنيدي يتسبب بفقدان جارته لجنينها

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري محمد هنيدي موقفا حصل معه في مرحلة طفولته، سبب بفقدان جارته جنينيها، اذ قال: "كان عندي جارة إتجوزت وربنا لم يرزقها بالأولاد لسنوات، وكان أمر محزن للبيت كله، ولما يكون في أي شيء عن الأمومة نلاقيها بتبكي في بيتها، إلى أن أكرمها ربنا وحملت".



وتابع: "واحد صاحبي ساكن في شارع وراء شارعنا إداني وش أول ما لبسته أنا خوفت، وجربته أول مرة على أم صاحبي وأنا عارف إنها لوحدها، ونزلت من البيت لابس عباءة والدي السودا، وأول ما فتحت الباب سمعت صرخة وصوت وقعة على الأرض".

وأضاف: "وأنا مروح بيتنا أختنا اللي ربنا أكرمها وحملت ساكنة في الدور الأول، لبست الوش ودخلت وهي واقفة على الحوض بتغسل وفرحانة، وأول ما قلت يا فلانة سمعت صوت صرخة ووقعة على الأرض، وجريت على بيتنا لميت شنطة هدومي وسافرت عندي خالتي في الإسكندرية لمدة شهر".

وختم: "في إسكندرية وصلت لنا أخبار إن جارتنا فقدت حملها، وشبرا وإمبابة باتوا في حزن بسببي، وهي ما شاء الله عندها رجالة دلوقتي".

وجاء حديث محمد هنيدي في برنامج "سولد أوت كامل العدد".