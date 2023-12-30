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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ثراء جبيل بزفافها على الممثل المصري مختار الديناري بطريقة بسيطة جداً ونشرت مجموعة لقطات من المناسبة السعيدة واختارت ثراء فستانا أبيضا بسيطا مع طرحة طويلة كما اعتمدت مكياجاً ناعماً من دون اي تكلف او اضافات حتى تسريحة شعرها كانت بسيطة أيضاً.
ثراء كانت قد احتفلت بخطوبتها على مختار الديناري، بعد أن عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، اذ وضع عدد من البالونات على هيئة "دبلة زواج" في وسط الشارع بالإضافة الى لافتة كُتب عليها "will you marry me".
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف ثراء جبيل على مختار الديناري.. وإطلالة ناعمة للعروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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