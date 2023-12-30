بالصور- ورد الخال تبهر متابعيها بإطلالة فرعونية من الخيال

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال صوراً لها ظهرت فيها بإطلالتين سريالية وفرعونية.

وشاركت ورد الخال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً لها يبدو أنها من وحي مسلسل "لعبة العروش".

وظهرت ورد في الصورة الأولى عارية الأكتاف، بشعر أبيض طويل مموج منسدل على كتفيها، ووضعت مكياجاً ناعماً جميلاً أبرز ملامح وجهها، وارتكز على إظهار العيون، إذ اختارت رموش مستعارة طويلة، مع رسمة عين لوزية الشكل.

وأرفقت ورد الصورة الأولى بتعليق قالت فيه: "ويستمر الخيال... من أجواء لعبة العروش (الجليد والنار).

وظهرت ورد في الصورة الثانية التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، بإطلالة فرعونية جميلة، إذ بدت فيها ثياب فرعونية قديمة، وبمكياج ناعم مع رموش كثيفة.

وعلقت ورد على الصورة قائلة: "صحيح نحنا جايين من الحضارة الفينيقية، بس الحضارة الفرعونية كانت دايماً محط إعجاب وإدهاش لشعوب الأرض بكل الأزمنة وحتى يومنا الحاضر".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور ورد، وعلقوا عليها معبرين عن إعجابهم بجمال الممثلة اللبنانية، وطلبوا منها اختيار عمل فني تؤدي فيه دور فرعونية لأنه يليق بها على حد تعبيرهم.

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