شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الكبير محمد فاضل ضيف "كلام في السيما " يوم الخميس 11 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص المخرج أشرف فايق عنوانًا لصالونه السينمائي القادم كلام فى السيما "المخرج محمد فاضل.. وإبداعاته في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة" ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم الخميس 11 يناير 2024 في تمام السابعة 7 مساء، والخميس 18 يناير بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب، والصالون، ويقام الصالون برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني .

خلال هذا اللقاء والمناقشة مع الجمهور سوف يتم عرض أجزاء من أعماله المتنوعة، ويدير اللقاء الناقد محمود عبد الشكور الذي سوف يتحدث عن تجربته ورحلته الفنية كمخرجا في التليفزيون وفي السينما وفي الإذاعة بالإضافة لبعض تجاربه في المسرح أيضا.

وجدير بالذكر أن المخرج محمد فاضل خريج كلية (الزراعة)، وفي المرحلة الثانوية كون فاضل فرقة مسرحية مع مجموعة من زملاءه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ، وكان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير (القاهرة والناس) 1972 والذي لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه، ثم كون ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها: (أبنائي الأعزاء شكراً) 1979، (وقال البحر) 1982، (أبو العلا البشري) بجزئيه 1985- 1996، (عصفور النار) 1987، (الراية البيضا) 1988، (أنا وأنت وبابا في المشمش) 1989، (النوة) 1991، ولم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب بل امتد إلى السينما أيضاً فقدم عدة أفلام منها : (شقة في وسط البلد) 1975، (حب في الزنزانة) 1983، (ناصر 56) 1996، (كوكب الشرق) 1999.

وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل " الضاحك الباكي " تأليف محمد الغيطي ، والذي تناول خلاله قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، مركزا في العمل علي الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها أيضا ، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.