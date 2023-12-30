شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع كبير بعروض مسرح الدولة 2023 بين روايات أجنبية ونصوص عربية ومؤلفين معاصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم المسرحي للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تنوعًا كبيرًا في العروض المقدمة خلال عام 2023، علي مختلف المسارح ، حيث نجد روايات عالمية ونصوص عربية وكذلك نصوص لمؤلفين معاصرين.



خالد جلال

فنجد في المسرح القومي والذي يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوي تم تقديم عرض " سيدتي أنا " والمأخوذ عن رائعة برنارد شو "بجماليون" من بطولة كلاً من داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.



خطة كيوبيد

أما في المسرح الكوميدي الذي يديره الفنان ياسر الطوبجي ،قد تم تقديم مسرحية " طيب وأمير " وهو مأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، وهي رؤية معاصرة لفيلم " سلامة في خير" ، كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.



سيب نفسك

وتم تقديم كذلك مؤخراً مسرحية يوم عاصم جداً ، من تأليف أيمن النمر ، وإخراج عمرو حسان ، ومن بطولة بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت ومجدي البحيري وشريهان شاذلي وسلوى عزب ومحمد بطاوي وآيه خلف ومازن المونتي ومصطفى بهنسي بالاشتراك مع أحمد هيثم ومريم ابو طالب ومحمد صبري ،ديكور محمد فتحي ، ملابس مها عبد الرحمن ، إضاءة عز حلمي ، موسيقى وألحان حازم الكفراوي ، مكياج أمل حسام ، استعراضات حسن شحاته ، أشعار وتأليف أيمن النمر ، فوتوغرافيا وتصميم دعاية خالد مهيب ، فريق الإخراج امل نور الدين وأحمد لطفي وأحمد هيثم ، مخرجان منفذان أمي على ماهر وعمر لطفي .



باب عشق

وفي مسرح الشباب الذي يديره الفنان سامح بسيوني قد تم تقديم عرض ياسين وبهية وهو عن رائعة الأديب نجيب سرور ، وإخراج يوسف مراد منير،وبطولة كلاً من حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبوزيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر على، تأليف موسيقي وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج مساعد أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ: محمد عاشور، غناء فتحي ناصر .

وفي المسرح الحديث الذي يديره الفنان محسن منصور قد قدم عرض " خطة كيوبيد " من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر ، بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، ومن إخراج أحمد فؤاد ، وتم تقديم كذلك مسرحية عجيب وعجيبة من تأليف سعيد حجاج بطولة سيد الرومي ، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة ، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث ، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام احمد، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.



النقطة العميا

وقدم كذلك الدكتور جمال ياقوت بمسرح السلام مسرحية سلم نفسك تأليف مارك ايجيا ، وهو عرض مونودراما بطولة فاطمة محمد علي ، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين د أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن .

أما مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان فقد قدم عرض " بيت روز " من تأليف وإخراج محمود جمال الحديني ، بطولة سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور و أزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال، وقد كذلك عرض " باب عشق " من تأليف الكاتب إبراهيم الحسيني وبطولة ماهر محمود إسماعيل، أحمد حسن، فكري سليم، إسلام بشبيشي، شيماء يسري ، هالة ياسر، مي زويد، دنيا عوني، محمد صلاح، محمد أمين ، عمرو علي ، موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري،، إخراج حسن الوزير.

أما في مسرح الغد الذي يديره الفنان سامح مجاهد قدم عرض " ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه ، وإخراج دكتور أسامة رؤوف ،بطولة : ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، والديكور لحمدي عطية، والإضاءة لأبوبكر الشريف، والملابس لدينا زهير، والماكياج لجهاد سعيد والموسيقي لرفيق جمال والبوستر لعادل صبري والدعاية والسوشيال ميديا لمحمد فاضل ، ومؤخراً قدم عرض النقطة العميا عن رواية العطل للكاتب السويسري فريدريش دورنيمات ، بطولة كلاً من نور محمود، أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.