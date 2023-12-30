عشرة أفلام سينمائية خرقت عام إضرابات هوليوود محطِّمة ايرادات شباك التذاكر

حقّقت السينما الأجنبية هذا العام نجاحات باهرة وانتصارات كبيرة في شباك التذاكر على الرغم من إضراب كتّاب السيناريو والممثلين في هوليوود الذي شلّ الى حدّ ما حركة الصناعة السينمائية منذ شهر أيار/ مايو الفائت، فحضر خلال العام ٢٠٢٣ عدد لا يستهان به من الأفلام التي حقّقت خرقًا تاريخيًّا في القيمة الفنيّة والميزانية الانتاجية الضخمة وأرقام ايرادات شباك التذاكر في الصالات حول العالم، حتى ليمكن الجزم بأنّ ما قبل إنتاجات العام ٢٠٢٣ يختلف عمّا بعدها، لا سيّما بالنسبة للأفلام الأكثر جماهيرية والتي حققت أعلى الإيرادات خلال طرحها.

وفي ما يلي نستعرض لكم قائمة بالمراتب العشر الأولى لأقوى الأفلام التي حقّقت مداخيل ضخمة بعد عرضها وفق تقييم موقع Entertainment Tonight:

١-باربي Barbie

٢-سوبر ماريو بروس The Super Mario Bros.Movie

٣-أوبنهايمر Oppenheimer

٤- حرّاس المجرة Guardians Of The Galaxy Vol 3

٥-السريع إكس Fast X

٦-سبايدر مان : عبر السبايدر Spider -Man :Across The Spider-Verse

٧-الحورية الصغيرة The Little Mermaid

٨-المهمة المستحيلة: حساب الموتى الجزء الأوّل Mission : impossible- Dead Reckoning Part One

٩-العناصر Elemental

١٠- الرجل النملة والدبورة : كوانتمانيا Ant-Man and the Wasp : Quantumania