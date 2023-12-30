مسرح محمد العلي يستعد لعرض مسرحية “الصندوق الأحمر” في بوليفارد سيتي

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يستعد مسرح محمد العلي ببوليفارد سيتي لإقامة العرض المسرحي الكوميدية “الصندوق الأحمر” في الثالث من يناير المقبل، والتي يقوم بأداء أدوار بطولتها الفنانة القديرة ميمي جمال، ليلى علوي، بيومي فؤاد، طارق الأبياري، رنا رئيس، نور إيهاب،.
وتدور أحداث المسرحية حول الطبيبة النفسية “فريدة” والتي تواجه تحديا كبيرا في مسيرتها المهنية، عندما تطلب منها ابنة حبيبها السابق المساعدة في علاج شقيقها وإنقاذ أسرة الرجل الذي خذلها من قبل، فتواجه البطلة صراعًا داخليًّا في مسرحية “الصندوق الأحمر” بين مشاعرها وجراحها كإنسانة، وبين عملها كأخصائية نفسية.
وتضم منطقة بوليفارد سيتي تسع مناطق ثانوية تفوق الخيال – تتميز كلّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، ويمكن حجز تذاكر الفعاليات وتجارب المناطق عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط
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