ماجدة الرومي تحيي حفلاً في السعودية .. بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلا يوم أمس في قاعة المرايا بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.



وتم الحفل بقيادة المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي.

وارتدت الرومي فستاناً أنيقاً باللونين الأبيض والأسود، تزينه تطريزات أوراق وأغصان الشجر بالأسود، مع Cape مخملي أسود.

وقدمت الرومي العديد من أغانيها الشهيرة والمحبوبة، والتي لاقت تفاعل الجمهور كالعادة.

ومن المعروف أن الرومي تختار إطلالات شديدة الرقي والجمال.

وأسرت الرومي الحضور بصوتها الرائع وحضورها الراقي.

وإنها المرة الثالثة التي تشارك فيها ماجدة الرومي في مهرجان شتاء الطنطورة في العلا.