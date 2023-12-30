- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلا يوم أمس في قاعة المرايا بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.
وتم الحفل بقيادة المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي.
وارتدت الرومي فستاناً أنيقاً باللونين الأبيض والأسود، تزينه تطريزات أوراق وأغصان الشجر بالأسود، مع Cape مخملي أسود.
وقدمت الرومي العديد من أغانيها الشهيرة والمحبوبة، والتي لاقت تفاعل الجمهور كالعادة.
ومن المعروف أن الرومي تختار إطلالات شديدة الرقي والجمال.
وأسرت الرومي الحضور بصوتها الرائع وحضورها الراقي.
وإنها المرة الثالثة التي تشارك فيها ماجدة الرومي في مهرجان شتاء الطنطورة في العلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تحيي حفلاً في السعودية .. بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.