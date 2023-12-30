ميرنا وليد - بيروت - نشر ابن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب إيلي صعب جونيور مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته السيدة الحسناء كريستينا مراد، وصوراً مع ابنتهما الجميلة صوفيا.

حفيدة إيلي صعب خطفت الانظار بجمالها واعتبر البعض أنها تشبه جدتها والبعض الآخر اعتبر انها تشبه والدتها، مع الإشارة أن جدة صوفيا ووالدتها تتشابهان أيضاً.

تجدر الإشارة أن إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد لديهما ابن أيضاً يحمل إسم إيلي.

يذكر أن صوفيا كانت قد ظهرت عدة مرات في صور متفرقة بين حساب جدتها كلودين وصفحات والديها.

كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة إيلي صعب في أحدث ظهور .. وجمالها حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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