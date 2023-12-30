ميرنا وليد - بيروت - طمأن الممثل الكويتي خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة" الجمهور على صحته حيث قال:"لله الحمد من قبل ومن بعد، قمت بأشعة الطب النووي، ومن خلالها تم تأكيد إصابتي بثلاثة أورام خبيثة سرطانية، في القولون والكتف والظهر، حالياً أعيش على المسكنات في مركز حسين مكي جمعة، إلى حين قبول طلب العلاج بالخارج، واللهم يكتب الخير ويشفي مرضى المسلمين، أنا أعتبر الدواء مجرد تحصيل حاصل، ومؤمن بأن العلاج الصحيح يأتي من خلال الثقة بالله، فهو من ابتلانا وهو من يعافينا".
وجاءت تصريحات خالد لصحيفة الراي الكويتية.
وكان قد تم نقل خالد العقروقة إلى مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام في الكويت، وقد عاد السرطان إليه بعد أن شفي منه في عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد العقروقة يعلن عودة السرطان إليه في ثلاثة أماكن من جسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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