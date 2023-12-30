صابر الرباعي يروي كيف اشترى منزل ذكرى.. حدث الأمر بالصدفة!

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن موضوع شرائه منزل الفنانة الراحلة ذكرى مؤكدا ان صداقة قوية كانت تجمعهما قبل وفاتها.



وفي التفاصيل، كشف صابر الرباعي خلال حلوله ضيفاً على برنامج الفنانة أحلام "أحلام ألف ليلة وليلة" أنه قام بشراء منزل ذكرى وحدث الأمر بالصدفة أثناء بحثه عن منزل في تونس وعندما ذهب لتفقده فوجئ بشقيقة الفنانة ذكرى، كوثر، موضحاً أنه قرر أن يشتري المنزل على الفور دون أن يكمل رؤيته وعندما وصل الى هناك أخبرته أن هناك شخصاً سيأتي لشراء المنزل، فقال لها: أنا هذا الشخص، لمن تعود مليكة هذا المنزل، لترد عليه: "هذا منزل ذكرى". وتابع صابر الرباعي: "على الرغم من صداقتي مع ذكرى، إلا أنني لم أزرها في منزلها بتونس، بل التقيتها في منزلها بالقاهرة فقط، ولم أكن أعلم أين يقع منزلها في بلادنا".