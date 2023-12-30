ميرنا وليد - بيروت - قررت الفنانة بلقيس فتحي إعتماد لوك جديد مع انتهاء عام 2023 وبداية عام جديد 2024 . وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من صالون مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني المندلق، وهي تحصل على قصة الشعر الجديدة، وتبدو سعيدة جدا بإطلالتها الجديدة. وتلقت الفنانة الجميلة الإشادات من قبل رواد السوشيل ميديا بإطلالتها الجديدة وقصة الشعر اذ بدت فيها أصغر سناً حسب التعليقات.

وكانت بلقيس قد اعتمدت الشعر الطويل لفترة طويلة الا انها قررت حالياً ان تقوم ببعض التغييرات الطفيفة بشكلها.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تستقبل العام الجديد بـ "نيو لوك".. تخلت عن شعرها الطويل - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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