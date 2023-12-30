شاهد ولد الديرة على السرير الأبيض يمازح الفنان طارق العلي أثناء زيارته في المستشفى

نشر الفنان الكويتي طارق العلي، مقطع فيديو يوثق زيارته للفنان خالد العقروقة، الشهير بـ “ولد الديرة”، الذي تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وظهر العقروقة في المقطع وهو مستلقي على سرير إحدى الغرف، شكر فيه العلي على زيارته، وعلق العلي مازحًا على شكل العقروقة، قائلاً: “كبوسك هذا ماشاء الله تقول منقار بطة”.

وأضاف العقروقة: “الحمدلله إيمانا بالله قوي، والشافي رب العالمين، وأحب اطمئن جمهورنا، والدكاترة الطيبين هنا لم يقصروا الصراحة”.

ووجه رسالة للطاقم الطبي بالمستشفى، قائلًا: “الله يعطيكم العافية سواء كنتم دكاترة كويتيين أو وافدين، كلكم على راسي”.

وعلق العلي قائلًا: “ما تشوف شر يا أبو وليد، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة”.

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