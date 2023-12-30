هشام ماجد مع هنا الزاهد بكواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. ويكشف ميعاد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان هشام ماجد عن صورة من كواليس فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" والذي يتعاون خلاله مع الفنانة هنا الزاهد وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "هشام" و"هنا" بلوك مختلف تمامًا عن ما اعتاده منهما الجمهور وعلق على الصورة قائلا: "عالعيد الصغير إن شاء الله"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه قائلين: "بالتوفيق، طب ما تخش علينا بالجزء الخامس من اللعبة، ميكس جامد، هشام اسكوبار، أحلي هشام ماجد والتوب كده كده".

تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار اجتماعي كوميدي حول مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها رأسًا على عقب، ويشاركهما البطولة كلًا من الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.

كما يشارك الفنان هشام ماجد ببطولة مسلسل "هو وهي وهم" مع الفنانة أسماء جلال، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان هشام ماجد شارك مؤخرًا كضيف شرف بفيلم "ابن الحاج أحمد" الذي يعد أول البطولات المطلقة للفنان شيكو على شاشة السينما وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.