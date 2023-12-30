داليا شوقي تكشف سبب عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة داليا شوقي عن السبب وراء عدم مشاركتها بأحداث الجزء الثاني لمسلسل "وبينا ميعاد" المقرر عرضه عام 2024، والذي شاركت ببطولة جزءه الأول برفقة الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا وعرض مطلع عام 2023.

ونشرت "داليا" صورا من كواليس الجزء الأول عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتى كلكم عرفتوه، بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد، مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير".

يذكر أن أخر مشاركات داليا شوقي كانت بفيلم "5 جولات" بطولة مجموعة من النجوم الشباب، بينهم: أدهم الشرقاوي.