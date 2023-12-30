شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا هدى سلطان جعلتها تغنى "يوناني" فى رأس السنة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.

وحكت هدى سلطان موقفًا طريفًا حدث لها فى الخمسينات فترة زواجها بوحش الشاشة فريد شوقى حين حل عيد رأس السنة وكانت حينها مصابة بالأنفلونزا، فقرر زوجها ألا يخرج للاحتفال بهذه المناسبة ليبقى إلى جوارها، ولكنها صممت أن يخرج للاحتفال وتحاملت على نفسها مؤكدة أنها تريد الخروج معه للاحتفال، وأصرت على ذلك وبالفعل ارتدت ملابس صوفية ثقيلة.

وخرجت بصحبة وحش الشاشة يتجولان بالسيارة فى شارع الهرم، وفى الطريق اجتذبهم ضجة كبيرة بأحد الملاهى الذى اشتهر بكثرة رواده من أبناء الجالية اليونانية الذين كانوا يحتفلون برأس السنة، ولم تتوقع هدى سلطان أنهم يعرفونها، وما كادت تجلس هى وزوجها الفنان الكبير فريد شوقى حتى ارتفع هتاف أبناء الجالية اليونانية يحيونها باللغة العربية قائلين: " تعيش خدى سلطان"، وتجمهروا حولهما يطلبون منها أن تغنى، وفشلت فى إقناعهم بأنها مريضة، واضطرت أمام إلحاحهم أن تغنى لهم، وفوجئت بتجاوبهم وحبهم للأغانى العربية، ثم لقنها قائد الأوركسترا اليونانى مطلع أغنية يونانية مشهورة، وما كادت تغنيها حتى ضجت الصالة بالتصفيق والهتاف وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تنسى هذه الليلة المميزة التى غنت فيها اجريجي أى يوناني.