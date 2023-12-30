لمحة عن حياة نيكول كيدمان في مزرعتها بأستراليا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": نشرت الممثلة الأميركية نيكول كيدمان صوراً لها في مزرعتها التي تبلغ تكلفتها 6.5 مليون دولار والتي تقع في المرتفعات الجنوبية بنيو ساوث ويلز بأستراليا، حيث قضت عطلة عيد الميلاد.

"مهام الإجازة" ، هكذا علقت على ثلاث صور لها نشرتها عبر Instagram Story الأربعاء والتي أظهرت إطعامها ماعزًا صغيرًا من الرضاعة.

وكانت كيدمان - التي اشترت العقار المترامي الأطراف مع زوجها كيث أوربان في عام 2008 - ترتدي سروالاً ضيقاً أسود وسترة منتفخة متطابقة مع قبعة بيسبول سوداء وحذاء رياضي.

قامت الممثلة وزوجها مغني موسيقى الكانتري وكلاهما يبلغان من العمر 56 عامًا، بإجراء العديد من التحسينات على مزرعتهما، التي يطلق عليها اسم بونيا هيل، على مر السنين.

أضاف الزوجان حوض سباحة طويلًا وصالة ألعاب رياضية وملعب تنس.

لقد اتخذوا أيضًا العديد من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تركيب أكوام عشبية كبيرة حول العقار لمنع أعين المتطفلين وإضافة بوابة حراسة بقيمة 32450 دولارًا للحارس في الموقع.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس محلي على طلب كيدمان وأوربان لبناء الهيكل لأنهما قالا في وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة ديلي تلغراف إنهما بحاجة إلى "وجود حراس أمن في المبنى عندما يكونان في المنزل".

في عام 2015، حصل المعجبون على لمحة نادرة داخل المنزل، الذي يتميز بشرفات أرضية تقليدية من الحجر الرملي الأسترالي، ودرج كبير مصنوع من خشب الأرز المنحوت و10 مدافئ رخامية.

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رحبت نجمة "Big Little Lies" بمصور في المزرعة المثالية لإجراء مقابلة فيديو بعنوان "73 سؤالاً" مع مجلة Vogue في ذلك الوقت.

تختلف المزرعة تمامًا عن منزل كيدمان في ناشفيل وممتلكاتها في مبنى لاتيتيود في سيدني.

وتمتلك هي وأوربان، اللذان عقدا قرانهما في عام 2006، شققًا متعددة داخل المجمع الفاخر، بما في ذلك شقة البنتهاوس التي اشتراها في عام 2009 مقابل 6 ملايين دولار.