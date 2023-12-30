هازال كايا تعود الى الشاشة الصغيرة بعد غياب مع هذا النجم

تعاقدت الممثلة التركية هازال كايا رسميًا على بطولة مسلسل “علي كارا” الذي سيجمعها مع النجم البيران دويماز.
المسلسل بوليسي رومانسي من كتابة ايلام جان بولات (من اعمالها القبضاي، العشق المشبوه، حب ابيض أسود، منزلي، الفخ).
وبهذا المسلسل تعود هازال كايا الى جمهورها بعد غياب حيث ان آخر اعمال قدّمتها كانت مسلسل Midnight at the Pera Palace الذي عرض على نتفليكس عام ٢٠٢٢ كذلك مسلسل Misafir او “الضيف” الذي تم ايقافه بعد عرض خمس حلقات منه فقط بسبب تدنّي نسبة المشاهدة.
كما تم عرض فيلم سينما لها بعنوان Benden Ne Olur الى جانب الممثل الوسيم انور تونا .
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