قصة حب شيرين عبد الوهاب وطبيب مصري .. تحدث خضة

ميرنا وليد - بيروت - ضجت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بخبر مفاده أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بدأت قصة حب جديدة تجمعها بطبيب مصري.

الخبر نشره الصحفي المصري أحمد أبو اليزيد، لكم ما زال لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل شيرين.

وأورد أحمد :"خاص .. شيرين عبد الوهاب تعيش قصة حُب جديدة مع طبيب مصرى يرافقها حاليا رحلتها إلى دبي من أجل إحياء حفل ليلة رأس السنة هناك إلى جانب جورج وسوف و نجوى كرم".

وقد انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

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