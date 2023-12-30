ليلة عالمية بإمتياز .. محمد عبده مكرماً من لارا فابيان وهاوزر وأنغام وأصالة وأسماء لمنور وأحلام وماجد المهندس

ميرنا وليد - بيروت - تم يوم أمس الإحتفال بالفنان السعودي محمد عبده، ضمن فعالية اليوبيل الماسي، على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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الحفل تضمن غناء النجمة العالمية لارا فابيان مع محمد عبده حيث غنيا Je Suis Malade وأغنية محمد عبده "مجموعة إنسان".

وقدم عازف التشيلو الكرواتي هاوزر فقرة عزف، ورافقت عزفه فرقة استعراضية راقصة، إلى جانب ديو "أغنية كل ما نسنس" مع محمد عبده.

ومن بين الفنانين الذين غنوا في الحفل أنغام وأصالة وأسماء لمنور وأحلام وماجد المهندس.

وغنى محمد عبده مجموعة من أغنياته بينها فوق هام السحاب، اختلفنا، كل ما نسنس، ردي سلامي وغيرها.

كما غنى محمد عبده أغنية "مر قلبي" للملحن السعودي ناصر الصالح، وشارك في تكريمه على المسرح.

وكنا قد أوردنا لكم أن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ أهدى أسطوانة من الذهب الخالص للفنان السعودي محمد عبده ، تكريما لمكانته وتقديرا لإسهاماته الفنية على مدى أكثر من 60 عاما.

وجاء الأمر بعد إحياء محمد عبده يوم أمس حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، وهو واحد من حفلين غنائيين بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لمسيرة محمد عبده الفنية الطويلة.

وقال تركي آل الشيخ أثناء تقديم التكريم لمحمد عبده: "اليوم نكرم فنانا سعوديا قديرا، وأسطورة في الفن العربي والسعودي، وعشان هو ذهب يستاهل الذهب، هذه الأسطوانة الذهبية من الذهب الخالص".

وتابع: "اليوم راجعت أرشيف محمد عبده، وهو الفنان الوحيد في العالم الذي غنى لوطنه أكثر من 300 أغنية، وكل واحد في القاعة والجزيرة العربية والعالم العربي كله له ذكرى معه في الـ 60 سنة الماضية، وكلنا نسمعك بقلوبنا وليس بأسماعنا، وتستاهل كل خير".

وعبر محمد عبده عن سعادته قائلاً: "هذه أجمل هدية وباين عليها أثمن هدية"، ورد آل الشيخ ممازحاً :"لا تبيعها وتتزوج".

وتابع محمد عبده:"هذه الجائزة فيها كثير من الذهب وثمينة، وأحب أهديها إلى حملة سيدي خادم الحرمين الشريفين لأطفال غ ز ة".