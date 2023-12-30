سارة الودعاني تشيد بأخلاق شقيقها وطريقته في التعامل قبل الزواج

ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، مقطع فيديو، أشادت فيه هي ووالدتها بأخلاق شقيقها عبدالله الودعاني وطريقته في التعامل قبل الزواج كي لا يسبب الأذى لإحدى الفتيات.



وأوضحت والدة سارة أثناء حديثها مع ابنتها في الفيديو، أن ابنها عبدالله الودعاني كان يرفض الذهاب لرؤية العروس، وبعد ذلك يرفضها لكي لا يسبب لها الأذى النفسي.

وقالت: "عبدالله قالي شوفي يا أمي مسألة ادخل بيوت الناس وأشوف بناتهم واطلع ماراح أسويها، لو هي "قردة "ودخلت وشفتها ما أقدر أكسر بخاطرها، لا تظلمين البنت".

وقالت سارة في ردها على والدتها: "تزوج واحدة جميلة وأخلاق وكاملة مكملة الحمد لله"، فردت عليها والدتها رافضة الحديث عن زوجة ابنها قائلة: "ما تقولين على مرات أخوكي حلوة"، وذلك اعتباراً منها أنه وصفاً لها للجمهور.

يذكر أن عبد الله الودعاني كان قد تعرض للانتقادات من قبل وذلك بسبب إعلانه قبل الزواج عن رفضه ظهور زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار هذا الموقف جدلاً كبيراً وانتقادات بين المتابعين الذي اعتبروا أن موقفه متناقضاً لقبول ظهور شقيقاته سارة ونجلاء الودعاني.

ورد عبدالله مبرراً ذلك الأمر بأن شقيقاته قرارهن بيدهن وبيد والدهم لكنه يرفض الأمر بدافع الغيرة.