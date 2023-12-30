بالصور- إيما وبروس ويليس يحتفلان بذكرى زواجهما الـ16 بلقطات رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء والممثلة إيما هيمنغ، زوجة الممثل الأميركي بروس ويليس، صور لهما وهما يتبادلان القبلات في لقطات رومانسية.



وشاركت إيما هذه الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: 16 عامًا مع هذا الرجل المميز، حبي وعشقي له يكبران فقط.

وتفاعل عدد من المتابعين مع صور إيما معبرين عن إعجابهم بالعلاقة الحب التي تجمع هذا الثنائي رغم التحديات الصعبة، ومتمنين لهما السعادة في حياتهما، ولبروس الشفاء.

يشار غلىأن إيما قررت الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة عشرة لزواجهما، بالرغم من المشاكل الصحية الصعبة التي يمر بها زوجها بروس ويليس.

وكانت إيما قد شكرت متابعيها على الدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها، ووصفتهم بأنهم "شريان الحياة"، إذ نشرت مقطع فيديو عاطفي، اعترفت من خلاله بصعوبة الاحتفالات في ظل الأوضاع الراهنة.

يذكر أن إيما هيمنغ وبروس ويليس قابلا بعضهما لأول مرة في عام 2007، وبدآ علاقتهما بسرعة.

وكانت عائلة بروس ويليس قد أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي، أنه يعاني من الخرف الجبهي الصدغي FTD.

