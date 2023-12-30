الجوارب الحمراء العالية.. موضة هذا الشتاء!! - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - في كل عام يكون هناك موضة جديدة أو صيحة تغزو الاسواق وهذا العام بدأت الجوارب الحمراء الطويلة او المعروفة بالانجليزية بالـ Tights أو بالفرنسية بالـ Collant ويمكن تنسيقها مع تنانير قصية أو مع فساتين أيضاً.
لقد كان اللون الأحمر لونًا رائجًا في معظم عام 2023، ولن يتغير هذا الأمر في عام 2024. وكانت الجوارب الحمراء الجريئة من صيحات الموضة الشائعة، لكن ارتداءها في الحياة الواقعية قد يكون أمرًا صعبًا ويقول المصممون إن الاطلالة السوداء بالكامل هي أسهل وسيلة لارتداء هذا الستايل فما رأيكم؟
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