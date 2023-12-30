موعد طرح فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان هشام ماجد، عن موعد عرض فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشارك هشام ماجد، جمهوره صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"،وعلق عليها قائلًا : "على العيد الصغير إن شاء الله".

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشار إلى أن تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، اللذان يعيشان حياة زوجية مليئة بالتعاسة والمشاكل، ولكن يقع حدث غير مألوف، وبه قدر من الخيال خلال الأحداث، يقلب حياتهم رأسا على عقب، ويقربهم أكثر من بعضهما.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.