كاظم الساهر يحتفل مع جمهوره بـ ليلة رأس السنة في أبو ظبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب كاظم الساهر، لاحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم، السبت، في مدينة أبو ظبي بمناسبة ليلة رأس السنة.

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب كاظم الساهر

وكان طرح القيصر كاظم الساهر، مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم " Hold Your Fire"، وتهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة.

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

معلومات عن القيصر كاظم الساهر

مطرب وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، يعرف عنه بأنه لحّن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين، له ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية، قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.