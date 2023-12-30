قالت الفنانة شمس الكويتية، إن المعايشة قبل الزواج هي شأن شخصي، وذلك في تصريحات لها عبر برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “أون” المصرية.
وأضافت الفنانة الكويتية: “الأمر يرجع إلى النية الصادقة بين الطرفين، وإذا كانت العلاقة مبنية على الحب والاحترام، فهل هناك أعظم من ذلك زواج؟”.
وتابعت: “الزواج الرسمي هو الذي يثبت حسن النية، ولكن هناك الكثير من الزيجات التي تنتهي بالطلاق والخيانة”.
وأوضحت: “كل حالات الخيانة الزوجية يتم اكتشافها من خلال حالات الطلاق والمحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأردفت: “الأمر حرية شخصية، وأنا أرى الموضوع من منظور النية، فإذا أحببت شخصًا وشعرت أنه يحترمني، فسأنظر إليه كزوج حتى لو لم نتزوج رسميًا”.
واختتمت: “النظام الأساسي في الدين قائم على النوايا، ولكن أنا شخصيًا لست مع المعايشة قبل الزواج”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شمس الكويتية تكشف عن رأيها في المعايشة قبل الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.