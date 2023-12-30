بالفيديو: شمس الكويتية تكشف عن رأيها في المعايشة قبل الزواج

قالت الفنانة شمس الكويتية، إن المعايشة قبل الزواج هي شأن شخصي، وذلك في تصريحات لها عبر برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “أون” المصرية.

وأضافت الفنانة الكويتية: “الأمر يرجع إلى النية الصادقة بين الطرفين، وإذا كانت العلاقة مبنية على الحب والاحترام، فهل هناك أعظم من ذلك زواج؟”.

وتابعت: “الزواج الرسمي هو الذي يثبت حسن النية، ولكن هناك الكثير من الزيجات التي تنتهي بالطلاق والخيانة”.

وأوضحت: “كل حالات الخيانة الزوجية يتم اكتشافها من خلال حالات الطلاق والمحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وأردفت: “الأمر حرية شخصية، وأنا أرى الموضوع من منظور النية، فإذا أحببت شخصًا وشعرت أنه يحترمني، فسأنظر إليه كزوج حتى لو لم نتزوج رسميًا”.

واختتمت: “النظام الأساسي في الدين قائم على النوايا، ولكن أنا شخصيًا لست مع المعايشة قبل الزواج”.