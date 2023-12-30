شاهد مروج الرحيلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي جمهورها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها.

وظهرت الرحيلي مرتدية فستانًا أسود من الأعلى، مع تنورة فضية من الأسفل، ومعتمدة تسريحة الكعكة الكلاسيكية.

ولاقى المقطع الذي استعرضت خلاله الرحيلي إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

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