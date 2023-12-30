شاهد أول ظهور لـ شيرين بعد طلاقها من حسام حبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهي تستعد لحفلها في دبي، يوم رأس السنة الجديدة.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي برفقة مصممة الأزياء زينة زكي، وقد بدت فقدت الكثير من وزنها، كما أن شعرها أصبح أطول.

ووفقًا لمصادر مقربة من شيرين، فإنها تنوي العودة إلى جمهورها والتركيز على حياتها العملية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكانت شيرين قد ظهرت في صورة سابقة وهي بوزن زائد، وذلك أثناء جلسة تصوير غلاف ألبومها الجديد، وكانت علامات السعادة واضحة على وجهها.

ومؤخرًا، تصدرت شيرين حديث الجمهور إثر انتشار خبر طلاقها رسميًّا من حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

وأكدت مصادر مقربة من شيرين أن الانفصال تم بهدوء وبرضا الطرفين، مشيرة إلى أنهما بصحة جيدة وبخير، ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال، كما أن شيرين لم تعاني مما حدث مثلما كان في المرة السابقة.

وأكدت شيرين في تصريحات إعلامية أنها تحضّر حاليًّا لمجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.