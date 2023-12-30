شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعادل رقم إلفيس بريسلى بـ67 أسبوعًا فى صدارة قوائم الألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت تايلور سويفت، نجمة البوب ​​المشهورة بأغانيها التي تصدرت القوائم الغنائية، من تمديد فترة سيطرتها على قوائم ألبومات Billboard 200، لتأمين أسبوعها الرابع غير المتتالى فى القمة.

واستعادت المغنية، البالغة من العمر 34 عامًا، المركز الأول بألبومها 1989 (نسخة تايلور)، وحافظت أيضًا على هيمنتها لمدة ثمانية أسابيع متتالية على مخططات ARIA الأسترالية.

لا تنتهي براعة سويفت عند هذا الحد، بل تفتخر بثلاثة ألبومات فى المراكز العشرة الأولى فى وقت واحد، مع حصول Midnights و Lover على المركزين الثالث والسابع.

جدير بالذكر أن سويفت عادلت الرقم القياسي الأسطوري لإلفيس بريسلي، لتحتفل بأسبوعها 67 على قمة قوائم الألبومات لفنانة منفردة، ومع ذلك، فهي لا تزال تتخلف عن فريق البيتلز، الذي يحمل الرقم القياسي بـ 132 أسبوعًا مذهلاً.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجمة العالمية تايلور سويفت، تعرضت لهجوم من قبل معجبيها حول العالم بعدما حضرت عرضًا كوميديًا برفقة المغنية العالمية سيلينا جوميز في نيويورك لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غزة، حيث تم تصوير الثنائي مع زملائهم، وهم يغادرون العرض من قبل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف، وهو ما اعتبره معجبي تايلور مساندة لشعب فلسطين، ومن هنا بدأ الهجوم عليها.