جيريمي رينر يعود الى التمثيل بعد عام من حادث الثلح الخطير

يعود الممثل جيريمي رينر إلى العمل من جديد بعد أقل من عام على حادث الثلج الذي تعرّض له وكاد يودي بحياته.
وقد تعاقد نجم هوليوود على بطولة الموسم الثالث من مسلسل ” Mayor of Kingstown” وذلك كشف في وقت سابق انه يحرز تقدّمًا كبيرًا، جسديًّا وروحيًّا، بعد الحادث.
وكان نجم أفلام مارفل (٥٢ عامًا) قد تعرّض لحادث مريع اثناء محاولته جرف الثلوج من أمام منزله في نيفادا في محاولة منه لإفساح طريق للمرور أمام سيارة ابن أخيه في يوم عيد رأس السنة، عندما انزلق تحت كاسحة الثلوج التي تبلغ من الوزن سبعة أطنان، ما أدى الى إصابة بليغة في الصدر وتحطيم في العظام ما استدعى نقله الى المستشفى حيث خضع لعمليات جراحية متتالية ومستعجلة، تمكّن من الخروج بواسطتها سليمًا بعد تلقّى خلالها برنامجًا تأهيليًّا مكثّفًا سيعيده قريبًا الى مزاولة نشاطه اليومي والمهني.
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