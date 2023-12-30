بعد 3 سنوات من الزواج.. ابنة بول ووكر تعلن طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت عارضة الأزياء ميدو راين ووكر انفصالها عن زوجها الفنان لويس ثورنتون بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج.

وقالت في بيان نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: “بعد ثلاث سنوات رائعة من الزواج، توصلنا إلى اتفاق على الانفصال بشكل ودّي، هو قرار موحّد ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية”.

وأضافت ابنة الفنان الأميركي الراحل بول ووكر: “نحن نحافظ على الحب والاحترام المتبادَلين بيننا، وسنواصل دعم بعضنا البعض”.

ودخلت ميدو القفص الذهبي في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2021 بحضور زميل والدها في سلسلة أفلام Fast and Furious النجم فان ديزل.

وكانت تبلغ من العمر 15 عاماً حين وافت المنية والدها في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في حادث سير مروّع وقع في فالنسياسانتا كلاريتا في كاليفورنيا، خلال توجهه مع مدير أعماله روجر روداس للمشاركة في حفل خيري لجمع تبرعات لضحايا إعصار هايان الذي ضرب الفيليبين.

وأظهرت التحريات أن السائق فقد السيطرة على السيارة فاصطدمت بعمود إنارة وشجرة قبل أن تشتعل النيران فيها.

ورثت ميدو بول ووكر ثروة والدها البالغة 20 مليون دولار، وأنشأت مؤسّسة “بول ووكر” تكريماً له في عام 2015.