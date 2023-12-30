تود فيليبس يكشف لعشاق “جوكر” موعد عرض جزئه الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختار المخرج الأميركي تود فيليبس أن يقدم لعشاق فيلمه “جوكر” (Joker) هدية خاصة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد، حيث قام بنشر صورتين من العمل عبر حسابه الرسمي على إنستغرام معلقا عليهما بالقول “أتمنى للجميع عطلة سعيدة وسنة جديدة جميلة.. أكتوبر/تشرين الأول 2024 الجوكر2”.

ويظهر الممثل خواكين فينيكس الذي يجسد دور جوكر في الصورة الأولى سجينا ووحيدا، في حين جمعته الصورة الثانية بالنجمة العالمية ليدي غاغا، حيث ظهرت وهي تنظر إليه نظرة عميقة.

ويعتبر منشور فيليبس بمثابة إعلان رسمي عن موعد طرح الجزء الثاني من الفيلم الذي أطلق عليه اسم “جوكر: الجنون المشترك” (Joker: Folie à deux) وهو عنوان يشير إلى مصطلح طبي للاضطراب العقلي الذي يصيب شخصين أو أكثر، وعادة يكونان قريبين أو من عائلة واحدة، وهو ما قد يحيل إلى وجود شريك للجوكر في الجزء الجديد متمثلا في انضمام ليدي غاغا له.

واعتاد فيليبس أن يعايد جمهوره بطريقة فريدة تقوم على الكشف عن بعض من تفاصيل الجزء الثاني من الفيلم، حيث يعود آخر منشور له عبر حسابه على إنستغرام إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهي عشية الذكرى السنوية الرابعة لإصدار “جوكر”.

وشارك المخرج الأميركي حينها متابعيه صورة ظهر فيها الجوكر تحت المطر وهو يقف بين أربعة أشخاص يحملون مظلات بالألوان الأحمر والبرتقالي والأزرق والأصفر، فيما هو نفسه لا يملك مظلة، وبدا وهو ينظر إلى السماء وعيناه مغمضتان أثناء هطول الأمطار عليه، وكتب معلقا عليها “4 أكتوبر/تشرين الأول.. شكرا لجميع الرسائل. قبل أربع سنوات، كان لدينا رحلة رائعة. الكثير من الذكريات الرائعة.. المزيد قادم”.

وحمس تود عشاق الفن السابع للفيلم في أكثر من مناسبة، حيث كشف بمناسبة عيد الحب في فبراير/شباط الماضي عن الملامح الأولى لليدي غاغا التي تجسد فيه شخصية هارلي كوين، وتظهر النجمة العالمية وهي تحدق بعيني جوكر وكأنها مصدومة، وقد بدت شفتيها وأنفها ملطخان باللون الأحمر ويبدو أنه من ماكياج وجه جوكر الذي يبادلها النظرات نفسها ولكن بملامح محبة.

ويستكمل خواكين فينيكس مسيرته التي بدأها في “جوكر” في العام 2019 وقد حاز عن دوره حينها جائزة أوسكار، ومن المتوقع أن تكون غاغا هي المعالجة النفسية لخواكين بشخصية آرثر فليك، فيقع في حبها.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم بجانب خواكين فينيكس والليدي غاغا كلاً من: هاري لوتي، جاكوب لوفلاند، كاثرين كينر، وبريندان جليسون، وهو من إخراج وإنتاج تود فيليبس، والذي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، وهو من توزيع شركة وارنر براذرز.

ومن المتوقع أن يكون الجزء الجديد من الفيلم المقرر عرضه أكتوبر/تشرين الأول المقبل عملا موسيقيا بشكل كبير على عكس الجزء الأول الذي كان يعتمد على الدراما والإثارة النفسية.

وكان خواكين فينيكس أدّى في الجزء الأول من الفيلم قصة حياة “آرثر فليك” المعقّدة لفنان كوميدي طموح يعاني الاضطهاد ويدفعه المجتمع إلى أن يصبح عميلا للفوضى، ليفقد عقله كلما أتت له فكرة شريرة، في تركيبة معقّدة على صعيد الشكل والمضمون، حيث خضع فينيكس لنظام غذائي صارم فقد على إثره 23 كيلوغراما من وزنه خلال فترة قصيرة.

وقال النجم العالمي على هامش تتويجه بجائزة الـ”غولدن غلوب” حينذاك “اتضح أن هذا يؤثّر في عقلك، وأنك تبدأ بالجنون عندما تفقد وزنا كبيرا في فترة وجيزة”.

ودارت أحداث فيلم “جوكر1” عام 1981 بمدينة جوثام، حول مجهودات آرثر فليك التي بذلها لإثبات وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحوّل تدريجيا إلى شخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

وحقّق الفيلم نجاحا منقطع النظير في شباك التذاكر العالمي في العام 2019، إذ تجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار عالميا. كما تصدّر ترشيحات جوائز الأوسكار في 12 فئة، وحصد جائزتي أفضل ممثل رئيسي وأفضل موسيقى تصويرية.

وقدم العرض العالمي الأول للفيلم في جزئه الأول في مهرجان البندقية السينمائي النسخة 76 في 31 أغسطس/آب 2019، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي وهي أعلى جائزة في المهرجان.

ووصف نقاد السينما أداء فينيكس للشخصية بأنه أداء عبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

ويعكس وجود جزء ثان للعمل مساعي شركة وارنر براذرز لاستثمار النجاح الذي حققه فينيكس في أجزاء قادمة يجسد فيها دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف.