هذه قصة فستان سيرينا ويليامز.. أحد أغلى فساتين الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في نوفمبر 2017، تزوجت أسطورة كرة التنس، الأميركية سيرينا ويليامز، من حب حياتها رجل الأعمال أليكسيس أوهانيان، في حفلٍ ضخم حضره عددٌ من النجوم، أقيم بمدينة نيو أورليانز الأميركية، وتحدث عنه الكثيرون.

وخلال مراسم حفل الزفاف والاستقبال، ارتدت سيرينا ثلاثة فساتين، كان أبرزها ذلك الفستان المستوحى من أفلام «ديزني»، الذي تم وصفه بأنه أحد أغلى فساتين الزفاف، التي ارتدتها النجمات على الإطلاق.

وبلغت تكلفة هذا الفستان، الذي صممته البريطانية سارة بيرتون، تحت رعاية دار الأزياء الفاخرة «ألكسندر ماكوين»، 3.5 ملايين دولار.

قصة اختيار الفستان:

عندما أعلنت سيرينا خطبتها، وحددت موعد زفافها ليكون في 16 نوفمبر، وهو تاريخ ميلاد والدة أوهانيان الراحلة، بدأت البحث عن المصمم المثالي لفستان الزفاف، الذي سترتديه في ليلة العمر. إذ كانت تريد المصنفة الأولى عالمياً، سابقاً، أن ترتدي فستاناً مع كاب، وحينها استعانت بصديقتها العزيزة، مديرة تحرير مجلة «فوغ»، آنا وينتور، فاقترحت عليها الأخيرة اسم بيرتون، مشيرةً إلى أنها المصممة الوحيدة، التي يمكنها تلبية طلبات ويليامز.

وعلى الفور، سافرت سيرينا إلى لندن لاختيار تصميم الفستان، ووقعت على الفور في حب أحد التصميمات، رغم أنه لم يكن ما يدور بذهنها في البداية، إذ قالت في تصريحٍ لها: «سافرت إلى لندن للقاء سارة، وانتهى الأمر بالوقوع في حب تصميم فستان الحفلة، وهو عكس ما اعتقدت أنني سأختاره».

وأضافت سيرينا أنها أحبت فكرة تصميم فستان منفوش، حيث تبين أنه قطعة مميزة بشكل لا يصدق، مشيرةً إلى أنها شعرت كأنها أميرة، وامرأة خارقة في آنٍ.

الفستانان الآخران:

في حفل زفافها، أيضاً، اختارت ويليامز أن تطل بفستانين آخرين من توقيع شركة الأزياء الإيطالية الفاخرة «فيرساتشي»، التي أخذت بعين الاعتبار، أيضاً، حب سيرينا لأفلام أميرات «ديزني» الخياليات.

وارتدت أحد الفستانين خلال حفل الاستقبال، وقد تميز بالخرز والريش، واستغرق تصميمه حوالي 1500 ساعة من العمل الشاق. أما الفستان الآخر، فقد ارتدته للسهرة، وتميز بصدرية مطرزة وتنورة قصيرة من الريش، مصممة لضمان قدرة سيرينا ويليامز على الرقص بشكل مريح مع زوجها.

وحضر عددٌ كبيرٌ من المشاهير حفل الزفاف، من بينهم ميغان ماركل، إيفا لونغوريا، بيونسيه، جاي زي، كيم كارداشيان، سيارا، وكريس جينر.

علاقة سيرينا وأوهانيان:

عام 2015، التقت سيرينا وأوهانيان للمرة الأولى في أحد فنادق روما، إذ كانا يقيمان بالفندق نفسه في ذلك الوقت، حيث كانت سيرينا تلعب في بطولة روما ماسترز، وكان أوهانيان هناك في رحلة عمل.

وفي التفاصيل، نزلت سيرينا لتناول طعام الإفطار في الفندق بعدما سمعت عنه، لكنها وجدت أن وقت البوفيه انتهى، ليطلب منها العاملون أن تجلس على طاولة قرب المسبح؛ حتى يقوموا بتحضير الطعام لها، وكذلك الأمر مع أوهانيان، الذي نزل لتناول الطعام، وطلب منه العاملون الجلوس إلى طاولة قرب المسبح.

وخلال ذلك، جلس الاثنان على طاولة واحدة، وبدأت شرارة الحب بينهما. وبعد مرور عام، تقدم أوهانيان لخطبة سيرينا في الفندق نفسه، الذي التقاها فيه للمرة الأولى.