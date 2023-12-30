هاندا أرتشيل بـ لوك جديد.. هل تكون بطلة مسلسل “للموت” بنسخته التركية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوةٍ مفاجئة لمحبيها، اعتمدت النجمة التركية، هاندا أرتشيل، لون شعرٍ جديداً كلياً عما اعتاده الجمهور عليها، إذ اختارت اللون الأشقر النحاسي.

وشاركت نجمة «أنت اطرق بابي» مجموعةً من الصور لها، عبر حسابها على «إنستغرام»، أطلت خلالها بفستان أسود قصير ذي كمين طويلين، نسَّقته مع جورب وصندل باللون الأحمر، وكان من اللافت رؤيتها سعيدة جداً بلون شعرها الجديد، ما أعطاها مظهراً مختلفاً وجديداً، لدرجة أن زميلتها النجمة إلتشين سانجو، الشهيرة بلون الشعر هذا، علقت على الصور بكلمة «أووف»، في إشارةٍ منها إلى أن اللون لائق بهاندا كثيراً، لترد الأخيرة بتعليقٍ قالت فيه: «مستحيل أن يكون بقدرك».

ورغم أن تعليق ألتشين حظي بالكثير من التفاعل ولفت الانتباه، فإن بعضاً من الجمهور العربي كان لديه رأيٌ آخر في الأمر، إذ أشاروا إلى إمكانية مشاركة هاندا في مسلسل «ما قبلك»، وهو النسخة التركية من مسلسل «للموت» اللبناني، وبات من المرجح أن تقوم النجمة التركية بدور «ريم»، الذي سبق أن قدمته النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، واعتمدت الأخيرة في سياق المسلسل لون الشعر النحاسي.

وفي حين أكدت بعض المواقع التركية خبر مشاركة هاندا أرتشيل في العمل، إلا أنه لم يصدر شيءٌ رسمي حتى الآن بهذا الخصوص من قبل «D Media» الشركة المنتجة للعمل، إذ لاتزال الأخيرة تعاني بعض المشاكل لاختيار النجوم.

ووفقاً للتقارير، فقد انسحب النجم إبراهيم تشيليكول من دور البطولة، بعد عدم توصله إلى أي تفاهمات مع إدارة قناة «Kanal D»، التي ستعرض العمل، وإثر ذلك تم تقديم عرض إلى الممثل ألب نافروز؛ ليكون البديل.

وبعد انسحاب تشيليكول، انسحبت ميليس سيزين من البطولة النسائية، إذ كان من المفترض أن تلعب دور «مروة»، «ريم» بالنسخة العربية، المتزوجة من «هاكان»، الشخصية التي كان من المفترض أن يجسدها تشيليكول، سبق أن قدمها محمد الأحمد باسم «هادي».

وكذلك غادرت إيرام هيلفجي العمل قبل أن يبدأ التصوير، إذ كانت في البطولة الثلاثية مع تشيليكول وسيزين. ومن المنتظر أن يبدأ تصوير العمل قريباً جداً، إذ إنه سيكون على قائمة مسلسلات عام 2024، بالنسبة للقناة. وفي حال عرضه، سيكون مسلسل «للموت» من أول الأعمال العربية، التي يتم تجسيدها باللغة التركية.