من فاز بلقب أجمل وجه في العالم لعام 2023؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حازت المغنية والممثلة الأميركية – الكورية، نانسي جويل ماكدوني، المعروفة باسم «نانسي» لقب أجمل وجه في العالم لعام 2023، متغلبة على عدد كبير من جميلات العالم، اللواتي تم ترشيحهن من مختلف البلدان والدول، للمشاركة ضمن مسابقة أجمل 100 وجه لهذا العام، التي تنظمها «TC Candler» بشكل سنوي، ويتم منح ألقابها بناءً على تصويت الجمهور، وتعترف بها وترعاها كبرى وسائل الإعلام في العالم، وتنال صاحبة اللقب فيها ميزات على المستوى الشخصي، أو الاجتماعي، أو الشهرة الإضافية.

نانسي جويل ماكدوني:

تعرف نانسي بكونها ممثلة ومغنية ومضيفة أميركية – كورية، وتبلغ من العمر 23 عاماً، وولدت في مدينة دايغو متروبوليتان سيتي (دايغو) بكوريا الجنوبية، بتاريخ 13 أبريل عام 2000. وقد بدأت شهرتها منذ أن كانت طفلة صغيرة، عندما شاركت عام 2011 في برنامج اكتشاف المواهب «كوريا غوت تالنت» مع فرقة لموسيقى الهيب هوب اسمها «Cutie Pies»، واستطاعت نانسي وفرقتها المنافسة بقوة في اللقب، وبلوغ الدور نصف النهائي في المسابقة العالمية بنسختها الكورية.

وشقت نانسي طريقها في عالم التمثيل عام 2018، بعد أن ظهرت كضيفة في مسلسل الدراما الكوري «داي جونغ جيوم تشاهد»، الذي روى قصة ثلاثة أشقاء، يقع كلٌّ منهم في قصة حب مختلفة، ويواجه صعوبات الحياة بعد ذلك.

ورغم ظهورها في التمثيل، فلم تبتعد نانسي عن الغناء، إذ إنها كانت عضواً بارزاً في فرقة «مومولاند»، وشاركتهم عدداً من الألبومات الغنائية، التي لاقت رواجاً كبيراً على مستوى العالم.

ومازالت نانسي تحترف التمثيل والغناء حتى وقتنا الحالي، وسبق لها أن قامت بدور البطولة في مسلسل «مشروع توأم الروح»، كما تم اختيارها في وقت سابق وجهاً إعلانياً لواحدة من العلامات التجارية الشهيرة لمنتجات العناية بالبشرة.

أجمل وجه رجل لهذا العام:

تيموثي شالاماي Timothée Chalamet

وقع الاختيار على الممثل الأميركي الشاب تيموثي شالاماي؛ ليحظى بلقب أجمل وجه لعام 2023، بعد منافسة قوية مع عدد من المشاهير والممثلين والمطربين والرياضيين من مختلف بلدان العالم.

بدأ تيموثي مشواره الفني خلال دراسته الجامعية عام 2008. وقدم الممثل الأميركي من أصول فرنسية عدداً من الأفلام الناجحة، كان من أبرزها «الملك» عام 2019، و«نساء صغيرات» في نفس العام، و«كثيب» عام 2021.

عربية ضمن أجمل 10 وجوه في العالم:

ألين سليمان

فازت مقدمة البرامج ومدونة الموضة السعودية، إلين سليمان، بالمرتبة السابعة ضمن أجمل 100 وجه لعام 2023، متفوقة على عدد كبير من النجمات العالميات.

وتحظى إلين بشهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي، إذ يتابعها في حسابها الرسمي بمنصة «إنستغرام» أكثر من مليونَيْ شخص.

وتعرف الجمهور العربي، بشكل كبير، على إلين خلال تقديمها برنامج «يلا بنات»، الذي عرض عام 2019.

ولم تخفِ الشابة السعودية سعادتها وفرحها بهذا الفوز، إذ إنها عمدت إلى كتابة عدد من المنشورات، التي تشير إلى المركز المتقدم الذي نالته في هذه المسابقة العالمية، خاصة أنها أول سعودية تدخل هذه القائمة.

ولم تكن إلين العربية الوحيدة ضمن هذه القائمة، إذ إن الممثلة المصرية مي عمر ظهرت مرة أخرى، ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وحازت هذا العام المرتبة الـ31، كما برزت عارضة الأزياء والممثلة التونسية أحلام الفقيه في المرتبة الـ60.

النجوم الأتراك حاضرون:

نجمة تركية

لم تخلُ قائمة أجمل 100 وجه لعام 2023، من الممثلين والممثلات الأتراك، الذين حضرت أسماؤهم بقوة في هذه المسابقة. وكانت أبرز الممثلات: سو بورجو يازجي التي حصلت على المرتبة الـ42، تلتها هاندا أرتشيل في المركز الـ52، ثم سيلا تورك أوغلو في المرتبة الـ69، وأوزجي ياغيز في المرتبة الـ78، وختاماً بطلة مسلسل «الطائر الرفراف» أفرا ساراتش أوغلو في المرتبة الـ97.

أما الممثلون الأتراك، فقد ظهر اسم النجم خليل إبراهيم جيهان، ضمن قائمة العشرة الأوائل، بعد أن احتل المرتبة التاسعة ضمن هذه المسابقة، ونال جان يمان المرتبة الـ37، تلاه شكرو أوزيلديز في المركز الـ74، ثم أونور تونا في المرتبة الـ80، وأخيراً مات رمضان ديمير في المرتبة الـ83.