شيرين عبد الوهاب برشاقة واضحة بعد طلاقها.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها في دبي.

ولفتت شيرين الأنظار إليها في الفيديو، حيث بدت أكثر رشاقة وإشراقاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مؤكدين أنها استطاعت أن تستعيد حيويتها من جديد.

وعبرت مصممة الأزياء العراقية عن حبها الشديد لشيرين عبد الوهاب، إذ ظهرت في الفيديو وهي تحتضنها، قائلة: “ملكة الإحساس في العالم كله، أموت عليها وأحبها.

يُذكر أن شيرين تتواجد في دبي استعداداً لإحياء حفل رأس السنة هناك حيث تجري حالياً مجموعة من البروفات.

من ناحية أخرى بدات شركة روتانا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شيرين عبد الوهاب رغم تسديد الأخيرة مبلغ ثمانية ملايين جنيه للشركة للتصالح فيما بيهما، إلا أن محمد حلمي، المفوض العام لشركة “روتانا” في مصر، أكد في تصريحات صحافية، أن الشركة اتخذت إجراءً قانونياً جديداً ضد الفنانة المصرية بشأن أزمتها مع الشركة، مشيراً إلى أن المطربة مطالَبة بدفع مليون و570 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 75 مليوناً و360 ألف جنيه مصري.

وأوضح المفوض العام لـ”روتانا” في القاهرة، أن عقد شيرين عبد الوهاب مع الشركة لم ينتهِ بعد كما زعم محامي الفنانة، مؤكداً أنها ملتزمة بتسليم ألبومين مقابل مبلغ 570 ألف دولار تقاضتها في عام 2019، بالقول: “عندها ألبومين من 2019 خدت 570 ألف دولار، ولا رجّعت الفلوس من وقتها ولا سلّمت الألبومين، ومش لاقيين مسمّى نقوله”.

وأضاف أن الشركة أقامت دعوى قضائية جديدة ضد شيرين عبد الوهاب لأنها تعاقدت مع شركة أخرى وعقدها مع “روتانا” لم ينتهِ بعد، مؤكداً أنها مطالبة بدفع مليون دولار غرامة بجانب 570 ألف دولار بسبب استخدامها المبلغ الأخير لمدة 5 سنوات، معلقاً بالقول: “شيرين لم تفِ بالتزاماتها التعويضية”.