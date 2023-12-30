جنات تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة: “الشموخ الجواني” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: نشرت النجمة المغربية جنات على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر أغنيتها الجديدة “الشمخ الجواني”، حيث ظهرت فيه بإطلالة جريئة لم يعتدها الجمهور منها.

ومن المقرر أن تطرح جنات الأغنية على طريقة الفيديو كليب ضمن الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد، وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، الذي تولى كتابة كلمات الأغنية، وهي من ألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري والكليب من إخراج كامبا.

يُذكر أن آخر أعمال جنات كانت أغنية “وكأنك سكر”، والتي طرحتها في شهر أيار (مايو) الماضي، وهي من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسي، وتوزيع يحيى يوسف.

وكانت جنات قد طرحت أغنية “التفاح والفراولة” في شهر شباط (فبراير) الماضي، باللهجة الصعيدية، وأثارت جدلاً كبيراً وقت طرحها بعدما اتهمها أحد مطربي المهرجانات بسرقة كلماتها وتم حذفها من “يوتيوب” لمدة أسبوعين حتى ثبت عدم وجود تشابه بين الأغنية وأي أغنية لمطرب المهرجانات ما دعا جنات للتصريح باللجوء للقضاء للحصول على حقها وتعويضها عن حذف الأغنية، وهي من كلمات باسم عادل، وتوزيع ومكساج حازم سعيد وكلمات باسم عادل.