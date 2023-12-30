مادلين طبر في موقف محرج بسبب توزيع الإبتسامات في عزاء وإحراجها لصحافية

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الممثلة اللبنانية مادلين طبر في عزاء الممثل أشرف عبد الغفور في مصر، وتعرضت مادلين للكثير من الإنتقادات حيث أنها كانت توزع الإبتسامات، وحين تم رصدها بالكاميرا انتقدت فكرة أن يتم التصوير في العزاء، وتابعت مادلين أنها لن تقول أي تصريح في عزاء.
وجاءت التعليقات المنتقدة لمادلين لسببين الأول الإبتسامات التي كانت توزعها، وثانياً رفض اعطاء تصريح رغم ذلك، كما تعرضت لإنتقادات بسبب الماكياج الذي تعتمده على وجهها وهي تدرك انها متوجهة لتقديم واجب العزاء.
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