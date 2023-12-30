مقتل فنان وموسيقي شهير في حادث سير عن عمر يناهز الـ68 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية "سارافينا"، مقتله في حادث سير عن عمر يناهز الـ 68 عاماً.

وأصدرت العائلة بياناً قالت فيه: "بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما".

وأوضحت عائلة نغيما، أنه قُتل في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.

وكان نغيما ممثلاً ومغنياً ومصمم رقصات وملحناً.

يذكر أن المسرحية الموسيقية "سارافينا"، التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، كانت قد جعلت من نغيما فناناً موسيقياً على المستوى الافريقي. وعُرضت النسخة المسرحية على خشبة برودواي لمدة عامين .

وتؤدي الممثلة الأميركية ووبي غولدبرغ دور البطولة في الفيلم المقتبس عن سارافينا، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً وإعجاباً في مهرجان كان السينمائي عام 1992، حيث صدر في ذلك العام، وتم عرضه مرة أخرى خلال الدورة الأخيرة.



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