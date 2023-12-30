ريهام عبد العفور تطلب من الجمهورر الدعاء لوالدها.. وترثيه بلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور من الجمهور الدعاء لوالدها الراحل الممثل المصري أشرف عبد الغفور، ورثته عبر حسابها الخاص بكلمات مؤثرة للغاية.

وكتبت ريهام عد الغفور: "اللهم اغفر لأبي، وارحمه فكان بي رحيمًا، واعف عنه يا كريم، وأكرم نزله اللهمّ إنّ أبي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهم اجعله في أعلى درجات الجنة مع الصديقين والشهداء، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

يذكر أن الممثل المصري كان قد فارق الحياة في الـ 3 كانون الأول الجاري، بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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