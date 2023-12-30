ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة روان بن حسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون الى عيد ميلادها من دون هدية.
وقالت روان بن حسين في الفيديو: "أنا أعزم الناس وأصرف على الميك اب والفساتين وأخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!".
وكانت تألقت روان بن حسين بإطلالتها الأخيرة على الجمهور حيث شاركت صور من أحد شوارع الكويت، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توي باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون وسترة واسعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله انوثتها وجمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تُهاجم المدعوين الذين لم يجلبوا لها هدية في عيدها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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