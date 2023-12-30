ميريام فارس تحتفل بالعام الجديد باكراً.. وإطلالتها اللامعة تخطف الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالعام الجديد باكراً هذا العام، وشاركت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها اللامعة المميزة.
وإرتدت ميريا فارس فستاناً باللون الفضي، من القماش اللامع بقصة مميزة عند الصدر، والكمين، كويل وواسع بشق طشف عن إحدى ساقيها.
ومن الناحية الجمالية، تركت ميريام شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج قوي يليق بالمناسبة.
وعلقت ميريام فارس على المنشور، وكتبت: "بمناسبة مرور 20 عامًا مذهلة على هذه الرحلة الموسيقية، يبدو أنها مجرد البداية. يبقى الدافع والإثارة والتصميم دون تغيير. لم يكن الأداء على المسرح مجرد مهنة على الإطلاق؛ إنه شغف لا ينتهي أبدًا".
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