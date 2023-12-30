وثق مقطع فيديو ازدحامًا شديدًا حول خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي أثناء زيارتها معرض عطور في ينبع.

وأظهر الفيديو مروج الرحيلي وهي داخل معرض للعطور، بينما يحيط بها عدد كبير من المعجبين الذين تدافعوا لالتقاط الصور التذكارية معها.

وأظهر الفيديو أيضًا بعض الأشخاص وهم يشكلون دائرة ويحيطون بمروج الرحيلي لحمايتها من التدافع.

كما وثقت مروج الرحيلي مقطع فيديو آخر، أظهرت خلاله عددًا من الأشخاص وهم يركضون خلف سيارتها بعد مغادرتها المعرض.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تجمهر شديد حول مروج الرحيلي أثناء زيارتها لمعرض العطور في ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.