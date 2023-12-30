إيرادات الجمعة... "أبو نسب" يحافظ على الصدارة و"سنة أولى خطف" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 29 ديسمبر منافسة بين 8 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، كارت شحن، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 3 ملايين و561 ألفا و778 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و523 ألفا و770 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 808 آلاف و528 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

كارت شحن

جاء في المركز الثالث فيلم كارت شحن، محققا 164 ألفا و859 جنيها.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 20 ألفا و450 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وجاء في المركز الخامس فيلم "وش في وش" وحقق 18 ألفا و388 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

فوي فوي فوي

وذهب المركز السادس لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 14 ألفا و932 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

بلوموندو

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 7 آلاف و720 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز الثامن، محققا 3 آلاف و131 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.