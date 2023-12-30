بالصور والفيديو| ثراء جبيل تحتفل بزفافها على مختار الديناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بزواجها من الممثل الشاب مختار الديناري، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت ثراء جمهورها صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وفيديو على نفس الموقع، ضم عدة لقطات، بينها سفر زوجها قبل عقد القران لأمريكا، ثم قيامها باللحاق به، ليقومان بعقد القران هناك، ثم ارتداءها فستان الزفاف الأبيض، واحتفالهما.

كما ظهرت ثراء في أحد الفيديوهات وهي تطلق "زغرودة" على الطريقة المصرية.

وأعلنت الفنانة ثراء جبيل أول أمس الخميس 28 ديسمبر، زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

واتسمت جلسة التصوير بالرومانسية إذ حرصت "ثراء" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع زوجها وسط الأراضي الزراعية.