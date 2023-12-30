شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة لـ"الخليج 365": وافقت على استخدام ليفربول لموسيقى شمس الزناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اشتهر الموسيقار هاني شنودة ببصمته الكبيرة في عالم الموسيقى التصويرية بأعمال مهمة في تاريخه ومشواره التي كانت بمثابة علامات بارزة صنعت له شعبية كبيرة، ليس في مصر وحسب وإنما لكل عشاق الموسيقى، مثلما تم استخدام موسيقاه من قبل في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" العالمية.

هانى شنودة وخلال تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد وجود تعاون مقبل يجمعه مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذى سوف يستخدم موسيقى فيلم شمس الزناتي الخاصة به، في "البروموشن" الدعائي الخاص بالنادي، خلال الفترة المقبلة معبرًا عن سعادته بذلك خاصة أن النادي يضم أحد أهم كنوز مصر وسفرائها على مستوى العالم، وهو كابتن منتخب مصر محمد صلاح.

كما يقدم الموسيقار الكبير الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، بطولة طه دسوقي المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، و4 أغاني جديدة لفريق المصريين.

يذكر أن الموسيقار هاني شنودة طل على الجمهور مؤخرا من خلال إحدى لقاءات برنامج "Sold Out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، ومن المقرر عرض الحلقة قريبا على cbc، ومنصة watch it الإلكترونية.