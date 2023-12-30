شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي نور تحتفل بعيد ميلاد زوجها تامر عاشور.. والأخير يعلق: ربنا يخليكي ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر عاشور صورة تجمعه بزوجته الإعلامية نانسي نور، أثناء احتفالها بعيد ميلاده، عبر حسابه على "إنستجرام"، موجهًا الشكر لها، حيث علق على الصورة: "مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".



تامر عاشور وزوجته

وكان تامر عاشور أحيا سهرة غنائية في أحد مولات القاهرة مؤخرًا، ضمن احتفالات الكريسماس ورأس السنة، ومن المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 يوم 2 يناير المقبل.

يذكر أن تامر عاشور ونانسي نور احتفلا بزفافهما 10 أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، وأنغام ورامي جمال، ومصطفى حجاج، وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.