مي عمر تحقق إنجازاً كبيراً بوجودها ضمن العشر الأوائل في قائمة أجمل مئة وجه في العالم.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - اختارت "TC Candle" التي تقيم مسابقة أجمل 100 وجه في العالم، الممثلة المصرية مي عمر ضمن قائمتها، لتصبح الوجه العربي الوحيد الموجود في المراكز العشرة الأولى من القائمة.



وأعربت مي عن سعادتها بفوزها بهذه المرتبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "سعيدة جدا بفوزي في مسابقه أجمل ١٠٠ وجه في العالم للعام التاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصريه والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمه علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري و العربي".

وتصدرت المركز الأول من قائمة أجمل وجه في العالم، عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكس، تليها نجمتا الكيبوب، نانسي جويل ماكدوني وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث.

واختارت "TC Candle" مي عمر بعدما تألقت في أحدث صيحات الموضة العالمية، واختارت بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها بارتداء ملابسها.

كما تم اختيار مي عمر سفيرةً للموضة في أغلب دول العالم.

يشار إلى أن مي عمر حافظت على موقعها في القائمة للعام الثاني على التوالي، إذ كانت ضمن القائمة العام الماضي أيضاً.

