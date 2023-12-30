ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق اللقاء الحار الذي جمع الفناة المصري أنغام بالفنانة العالمية لارا فابيان، في حفل تكريم الفنان السعودي محمد عبده.

وقد دار بينهما حديث شيق في الكواليس، بعد أن قابلا بعضهما بالقبل والأحضان.

وقد تم يوم أمس الإحتفال بمحمد عبده، ضمن فعالية اليوبيل الماسي، على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل تضمن غناء النجمة العالمية لارا فابيان مع محمد عبده حيث غنيا Je Suis Malade وأغنية محمد عبده "مجموعة إنسان".

وقدم عازف التشيلو الكرواتي هاوزر فقرة عزف، ورافقت عزفه فرقة استعراضية راقصة، إلى جانب ديو "أغنية كل ما نسنس" مع محمد عبده.

ومن بين الفنانين الذين غنوا في الحفل أنغام وأصالة وأسماء لمنور وأحلام وماجد المهندس.

كانت هذه تفاصيل خبر بالأحضان والقبل.. هكذا إلتقت أنغام لارا فابیان في كواليس حفل محمد عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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